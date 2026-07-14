Francisco Rapela aborda la Salud mental en situaciones de catástrofe
Cuando todo arrasa: El metabolismo psíquico individual y colectivo
El médico y psicoanalista, con experiencia en escenarios extremos junto a Médicos Sin Fronteras, reflexiona sobre qué hacer cuando un acontecimiento irrumpe y desorganiza la vida psíquica. Desde la escucha y la presencia hasta el trabajo colectivo en contextos de devastación, propone pensar una clínica que no se reduzca a protocolos ni pierda de vista la singularidad.