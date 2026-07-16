Flora y Fauna

Flora y Fauna es el nombre del espectáculo y también de dos personajes que emprenden un viaje a través de los reinos de la naturaleza por una causa muy importante: son los últimos días del sol y la tierra las necesita. En el camino descubrirán secretos y vivirán aventuras extraordinarias. La creación de la compañía artística Kashimà cuenta con producción, dirección y puesta en escena de Austina Toia (A las 16, en el Gran Salón de la Plataforma Lavardén.)

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