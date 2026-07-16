Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
ciencia y tecnología
energía nuclear
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
Municipio y Provincia anunciaron una serie de obras "bajo tierra"
Disculpe la molestia, estamos trabajando
El plan prevé tareas subterráneas en la red eléctrica, de agua, cloacas y desagües. Advierten que son “obras molestas” pero se trabajará en reducir el impacto.
16 de julio de 2026 - 03:11
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Javkin adelantó que las obras significan eliminar la red original de agua potable que tenía la ciudad desde 1880.
Silvio Moriconi Subsecretar’a
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
El film dirigido por Eva Libertad se estrenó en la Berlinale
“Sorda”: un mundo diagramado para oyentes
Por
Ezequiel Boetti
Los festejos de la victoria frente a Inglaterra en la ciudad de Leo Messi
Juntos, el Diego y Leo en el cielo del Paraná
Trabaja en "Incidente en Vichy", los jueves en Caras y Caretas 2037
Jerónimo Dodds: “El teatro da luz en situaciones como esta”
Por
Laura Gomez
Protagonizada por Sydney Sweeney
“Christy”: el costo personal de una carrera deportiva brillante
Por
Ezequiel Boetti
Exclusivo para
Sobre el fútbol como dinámica de lo impensado
Argentina-Inglaterra: Cuando el Presente reescribe la Historia
Por
Sergio Zabalza
Entrevista a Alejandra Glaze
El psicoanálisis en la era del algoritmo
Por
Oscar Ranzani
El hachazo al sistema científico suma repercusiones internacionales
Brasil salió a defender a la ciencia argentina frente al desmantelamiento de Milei
Por
Soledad Ferrari
Reclamo del Frente de Sindicatos Unidos
Piden salario mínimo de 3 millones de pesos
El País
CFK salió al balcón a celebrar el triunfo de la selección frente a Inglaterra
Un triunfo que repicó en todo el arco político
Más cruces de la interna llibertaria tras el triunfo de la Argentina a Inglaterra
Los incómodos festejos del Gobierno tras el triunfo de la Selección
Por
Melisa Molina
El oficialismo tendría el camino allanado este jueves en la Cámara Alta
El Senado debate el proyecto que elimina los límites a la compra de tierra para extranjeros
Por
Paula Marussich
Luego de 10 días la Cancillería se quejó
Por fin el gobierno repudió la incursión de un buque inglés por el Mar Argentino
Economía
Reclamo del Frente de Sindicatos Unidos
Piden salario mínimo de 3 millones de pesos
La cotización minorista del BNA finalizó en 1495
El dólar volvió a cerrar en suba
Junio, séptimo mes consecutivo de baja interanual
Sigue cayendo el consumo privado
La cantidad de máquinas en uso es inferior a la del año pasado
La industria, cada vez peor
Sociedad
Golpearon al padre Paco
Gendarmería reprimió la marcha de jubilados en Congreso en la previa al partido Argentina vs. Inglaterra
El camino fue largo, esta ley fue rechazada por la Cámara alta tres veces
Francia aprueba el derecho a la muerte asistida tras años de debate
El hachazo al sistema científico suma repercusiones internacionales
Brasil salió a defender a la ciencia argentina frente al desmantelamiento de Milei
Por
Soledad Ferrari
Récord de más de 50 millones de dólares por un esqueleto de Tyranosaurus rex
Polémica por la subasta de un fósil excepcional
Deportes
Harry Kane y el DT alemán Thomas Tuchel lamentaron la dura derrota
Los ingleses, “devastados” en su adiós
El capitán argentino celebró el épico triunfo sobre Inglaterra
Lionel Messi: “La victoria que fuimos a buscar”
Por
Malva Marani
La mejor Selección de la historia
Por
Ariel Greco
La Selección, un fenómeno social
Por
Daniel Guiñazú