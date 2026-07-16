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El País

Se postergó la votación en el Senado

Qué es y qué implica la Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el Gobierno

El Poder Ejecutivo busca dificultar las expropiaciones, eliminar los límites para la extranjerización de la tierra en Argentina y las restricciones a terrenos que sufrieron incendios.

Javier MIlei en una de sus visitas a La Rural. Noticias Argentinas

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