Revés para el oficialilsmo: no pudieron tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 25 de junio de 2026, en Buenos Aires; Argentina.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 25 de junio de 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado).-

SENADO ARGENTINA. Charly Diaz Azcue