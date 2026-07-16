Qué se sabe del autor de la bandera de Malvinas y cómo llegó a manos de los jugadores

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El reclamo por la soberanía nacional sobre las Islas se coló en los festejos de la Selección. Inglaterra intimó a la FIFA para que realice una investigación y sancione al equipo albiceleste.

Argentina's players show a banner that reads in Spanish, "The Malvinas (Falkland Islands) belong to Argentina," after winning the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)
MUNDIAL 2026 Argentina's players show a banner that reads in Spanish, "The Malvinas (Falkland Islands) belong to Argentina," after winning the 2026 World Cup football tournament semi-final match between England and Argentina at the Atlanta Stadium in Atlanta on July 15, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP) AFP. AFP

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