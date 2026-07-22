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Oferta de los trabajadores para quedarse con Cotar
La láctea es de quien la trabaja
La cooperativa Nueva Cotar de la Gente quiere ser propietaria de la fábrica. Gestionan la producción desde la quiebra.
Por
Ignacio Cagliero
22 de julio de 2026 - 03:07
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La cooperativa gestiona la planta de barrio Ludueña con 120 asociados.
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