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Buenos Aires|12

Con las arcas en rojo

Con dos cumbres, los intendentes vuelven a la carga por los fondos para municipios

Lunes y jueves habrá reuniones en La Plata y en Lobos. Los puntos de interés de los jefes comunales.

María Belén Robledo
Por María Belén Robledo
Los intendentes volverán a reunirse con Juan Cuattromo el lunes. Créditos

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