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Brasil rechaza la acusación de prácticas desleales y busca nuevos mercados

Lula sobre el nuevo arancel de EEUU: “No vamos a quedarnos llorando”

Brazil’s President Luiz Inacio Lula da Silva speaks during a ministerial meeting at Planalto Palace in Brasilia, on June 3, 2026. (Photo by Evaristo Sa / AFP)
Luiz Inacio Lula da Silva AFP. AFP

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