Perito en retratos

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Retrato de Rosaura del pintor Juan Andrés Videla
“Rosaura”, retrato realizado para este texto por Juan Andrés Videla. Gentileza -

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