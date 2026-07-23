Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 23 de julio de junio de 2026
4 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 23 de julio de junio de 2026
4 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 23 de julio de junio de 2026
4 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 23 de julio de junio de 2026
4 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 23 de julio de junio de 2026
4 min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Contratapa
La pinacoteca invisible
Perito en retratos
Por
Lautaro Ortiz
24 de julio de 2026 - 03:01
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
“Rosaura”, retrato realizado para este texto por Juan Andrés Videla.
Gentileza -
Últimas Noticias
Por la Unión Europea
Google fue multado en mil millones de dólares por violar leyes antimonopolio y tiene 60 días para adecuar su algoritmo
Siguen los ataques al fútbol argentino
Gregorio Dalbón: “Mientras esté ‘Chiqui’ Tapia, las SAD no van a existir”
Kicillof y Alak encabezarán un acto en homenaje a Eva Perón
Argentina-España: conclusión abierta
Por
Jorge Alemán
Exclusivo para
Tras la mejora de calificación de Moody`s
Rebotó el dólar y subió 5 pesos
"Todavía no llegamos al equilibrio", dijo su CEO, Horacio Marín
YPF no bajará la nafta
El presidente de la FIFA, entre la reelección y la llegada a la ONU
Infantino, el virrey del mundo
Por
Pablo Vignone
Femicidio en las sierras de Córdoba
La autopsia constató que Rocío Gómez recibió más de 10 puñaladas
El País
Argentina-España: conclusión abierta
Por
Jorge Alemán
Los padres de Águeda Goyochea fueron identificados en La Perla
“Teníamos que devolverles un ritual de despedida”
Por
Luciana Bertoia
Cómo viven los argentinos en el exterior con las acusaciones que instaló el Mundial
Apunten contra la Argentina
Por
Karina Micheletto
Cuáles son sus políticas que juegan en contra del país
Milei echa nafta al fuego de la campaña de desprestigio que sufre la Argentina
Por
Paula Marussich
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 23 de julio de junio de 2026
Tras la mejora de calificación de Moody`s
Rebotó el dólar y subió 5 pesos
"Todavía no llegamos al equilibrio", dijo su CEO, Horacio Marín
YPF no bajará la nafta
Quedó casi en cero en mayo y tuvo una caída contra el mes de abril
La economía de Milei no sale del freezer
Sociedad
Por la Unión Europea
Google fue multado en mil millones de dólares por violar leyes antimonopolio y tiene 60 días para adecuar su algoritmo
Kicillof y Alak encabezarán un acto en homenaje a Eva Perón
En zonas cordilleranas
La ola polar y los temporales de nieve no ceden: hay alerta roja por frío extremo en el sur del país
Soportaron temperaturas de hasta -27 grados
Catamarca: rescataron a cuatro mineros que habían quedado atrapados en la nieve durante tres noches
Deportes
Exclusivo
La verdadera historia de por qué no salimos campeones
Por
Fernando D'Addario
Será el segundo partido del ciclo de Arruabarrena
Boca pone primera en la Sudamericana
Sarmiento será local ante Argentinos y Defensa y Justicia jugará frente a Aldosivi
El torneo Clausura arranca con todo
Fiesta y desesperación política contra Milei
Por
José Luis Lanao