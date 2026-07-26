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El proyecto del Ejecutivo se discute en el Congreso

La “Ley de Tierras”, traje a medida

El proyecto oficial es un diseño a medida de la especulación, el extractivismo y la extranjerización de la tierra y de los bienes comunes.

Nahuel Levaggi
Por Nahuel Levaggi
Lago Escondido
El magnate británico Joe Lewis es dueño de unas 12.000 hectáreas en la Patagonia a través de su empresa Hidden Lake S.A. Imagen Web

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