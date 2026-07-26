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El Plan Mil65 que “sale a buscar” situaciones en donde intervenir
Llegar a los chicos y acompañar a los mayores
El programa intervino en el abordaje de 366 casos de niños y madres embarazadas con controles médicos pendientes. También propone acciones para adultos mayores.
Por
Ignacio Cagliero
26 de julio de 2026 - 03:27
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Soledad Rodríguez, secretaria de Salud municipal, y Nicolás Gianelloni, secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de Rosario.
Prensa Municipalidad Rosario
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