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Radar Libros

Ficción sí/ No

Los personajes desesperados de Paula Fox

Desconocida para el público masivo, llamada escritora de escritores, Paula Fox deslumbró a David Foster Wallace y Jonathan Franzen y pintó los ’60 a partir de una mujer a la que muerde un gato.

Mara Althaus
Por Mara Althaus
Paula Fox Escritora Archivo -

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