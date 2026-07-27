El legado del artista

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Agustín Gigli presenta el jueves su libro "Nieto de artista", memoria y apreciación de su abuelo, el gran pintor Lorenzo
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27 de julio de 2026 - 23:34
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Amor y muerte, grabado de 1923 de Lorenzo Gigli
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