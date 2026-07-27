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El Partido Socialista celebró su cumpleaños con críticas al gobierno nacional
En el Frente Unidos, y lejos de Milei
Con un masivo almuerzo, el PS planteó sus críticas pero también a “no volver atrás ni apelar a fórmulas que fracasaron”.
27 de julio de 2026 - 03:07
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El almuerzo del Partido Socialista en Rosario
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