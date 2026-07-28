Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 28 de julio de 2026
17 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 28 de julio de 2026
17 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 28 de julio de 2026
17 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 28 de julio de 2026
17 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 28 de julio de 2026
17 min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
Funes proyecta más de 10.000 nuevos puestos de trabajo
28 de julio de 2026 - 13:40
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Intendente de Funes
Gentileza -
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Del sábado 1º al viernes 7 de agosto
Buenos Aires se prepara para recibir cientos de bailarines por la Semana de las Milongas
Mientras crece la tensión diplomática
El Gobierno justifica los insultos de Milei a Lula y descarta unas disculpas
Tensión en Aeroparque
Una aerolínea low-cost extravió las valijas de 171 pasajeros que viajaron desde República Dominicana
El concejal Lifschitz pide revisar los permisos especiales de estacionamiento
Exclusivo para
Tras la detención del último exmilitar condenado por el crimen de Víctor Jara
Chile: Amanda Jara lamentó que la justicia para su padre llegue 50 años después
Lanzó un EP con canciones del cuarteto
Horacio Lavandera: “The Beatles son fuerza, alegría y luz”
Por
Cristian Vitale
Se expresó en sus redes sociales
El sentido mensaje de Lionel Scaloni tras la final perdida
Emisión de deuda privada de empresas energéticas
Más de u$s 5300 millones en ONs
El País
Mientras crece la tensión diplomática
El Gobierno justifica los insultos de Milei a Lula y descarta unas disculpas
Los descontentos con Milei ya superan a los antiperonistas
El voto “anti”, un factor clave
Desde la cancillería brasileña trascendió descontento y enojo con el mandatario argentino
Lula sobre los agravios de Milei: “¿Quién es ese tipo?"
Por
Melisa Molina
Falta de oportunidades y esperanza
Desempleo, depresión, drogas y alcohol: casi el 50% de los jóvenes argentinos viven en estado de vulnerabilidad
Por
Vardan Bleyan
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 28 de julio de 2026
Pérdida de dólares
Déficit en el turismo
El WTI retrocedió 6,5 por ciento hasta los 79,64 dólares
Aflojó el mercado del petróleo
El BCRA definió cómo los bancos deberán operar
Reglamentan las cuentas sueldo en dólares
Sociedad
Del sábado 1º al viernes 7 de agosto
Buenos Aires se prepara para recibir cientos de bailarines por la Semana de las Milongas
Tensión en Aeroparque
Una aerolínea low-cost extravió las valijas de 171 pasajeros que viajaron desde República Dominicana
En medio del temporal que afecta a la Patagonia
Esquel: por un corte de luz, médicos operaron a un paciente iluminados con celulares
Dejarán de tener descuento en farmacias
La Anmat autorizó la venta libre de 10 grupos de medicamentos
Deportes
Opinión
Los viejos vicios de River y Boca
Por
Daniel Guiñazú
A sus 46 años
Tras dirigir la final del Mundial entre Argentina y España, Slavko Vinčić anunció su retiro
Se expresó en sus redes sociales
El sentido mensaje de Lionel Scaloni tras la final perdida
Mercedes lidera, Ferrari amenaza y McLaren se prende a la lucha
La Fórmula 1 arde con su danza de protagonistas
Por
Malva Marani