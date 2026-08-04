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Buenos Aires|12

La Plata

Un homenaje a mujeres afrodescendientes en el Centro Cultural Islas Malvinas

Será una jornada de reconocimiento a aquellas que se destacan por su aporte a la reivindicación de derechos, la preservación de la memoria y la promoción de las culturas afro en el país.

Será a las 17 hs, en el Centro Cultural Islas Malvinas de La Plata. Imagen Web

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