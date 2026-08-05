Bullrich maquilla el proyecto de extranjerización de la tierra para sumar votos aliados

La Senadora Patricia Bullrich, acompañada por los Senadores Nadia Márquez y Agustín Coto, brindaron una Conferencia de Prensa en el Senado de Nacion, con el objetivo de explicar puntualmente el proyecto de Ley de Tierras.

La jefa del bloque libertario brindó una conferencia de prensa en la Cámara de Senadores.

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