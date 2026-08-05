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El País

Negociación voto a voto en el Senado

Bullrich maquilla el proyecto de extranjerización de la tierra para sumar votos aliados

El Gobierno modificó otra vez la iniciativa para seducir a los aliados. Hay dudas sobre el quorum. La nueva versión eleva al 25 por ciento el límite por provincia y elimina los topes por departamento.

Por Eva Moreira
La Senadora Patricia Bullrich, acompañada por los Senadores Nadia Márquez y Agustín Coto, brindaron una Conferencia de Prensa en el Senado de Nacion, con el objetivo de explicar puntualmente el proyecto de Ley de Tierras.
La Senadora Patricia Bullrich, acompañada por los Senadores Nadia Márquez y Agustín Coto, brindaron una Conferencia de Prensa en el Senado de Nacion, con el objetivo de explicar puntualmente el proyecto de Ley de Tierras. La jefa del bloque libertario brindó una conferencia de prensa en la Cámara de Senadores. Noticias Argentinas

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