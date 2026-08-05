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Rosario|12

Música. Orquesta de Señoritas presenta disco en El Murci del Astengo

Música migrante con la identidad de una ciudad

Tangos, valses y milongas, forman parte de De colección, el primer album de la agrupación rosarina, entre varias composiciones originales y arreglos propios.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Orquesta de señoritas Yanina Bolognese, Irmgard Münchgesang, Julia Martínez, Briseida Alejo Ortega y Julia Testa. Gentileza -

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