La Chiruza Orchestra

Banda rosarina formada en 2013 que combina la energía de la fanfarria con ritmos de ska, reggae, tango y rock bailable. La formación está integrada por Pali Pagliaretti (voz y guitarra), Varina Pachiana (flautas, percusión, accesorios y coros), Fabio Falappa (trompeta y coros), Bernardo Daluicio (bajo y coros), Esteban Civetta (batería) y Bruno Sasia (guitarra y coros). Actualmente, el grupo presenta su nuevo show mientras trabaja en su próximo disco (A las 20.30, en Beatmemo.)

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