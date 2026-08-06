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Teatro. Che, señora de Armando Durá en Espacio Bravo
Lujos ajenos y delirios místicos
El unipersonal que interpreta Rocío Carranza Maxera, pone en escena a una empleada doméstica en un barrio cerrado de Rosario.
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Leandro Arteaga
06 de agosto de 2026 - 03:05
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Rocío Carranza Maxera es oriunda de Costa Rica y vive hace un tiempo en Rosario.
Gentileza -
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