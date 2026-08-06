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La igualdad se dio en el estadio José Dellagiovanna
Tigre desaprovechó un penal sobre la hora y empató sin goles con Belgrano
El mediocampista Adrián Sánchez vio la roja instantes antes de la definición de la falta, por reclamar de forma indebida ante el árbitro.
06 de agosto de 2026 - 02:32
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