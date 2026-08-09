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Rosario|12

El desarrollo argentino con dificultades para pequeñas y medianas empresas

Cuando la economía real presenta otra realidad

“El trabajo que tenemos por delante es diversificar la economía argentina”, dijo el economista Martín Rapetti en la jornada organizada en Diputados.

Camara de diputados de Santa Fe
La presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, lideró el debate. Gentileza -

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