Investigación en la Universidad Nacional de La Plata
Detectaron un aumento inmediato de la ansiedad en estudiantes ingresantes por experiencias negativas en redes sociales
El Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales analizó a 506 ingresantes de Ciencias Económicas y comprobó que situaciones breves de rechazo, comparación o hostigamiento digital elevan la ansiedad en el momento. El efecto estimado fue mayor entre los varones y el estudio advierte que importa tanto el tipo de experiencia como el tiempo de uso.