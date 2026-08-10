Terremoto en Colombia: “Va a seguir incrementándose la cifra de muertos”

El terremoto en Colombia deja al menos 111 muertos y 87 heridos, según el presidente

AME7690. CALI (COLOMBIA), 10/08/2026.- Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

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