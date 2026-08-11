Ajuste sanitario, exclusión y perfilamiento racial
Pedagogía del odio en la guardia hospitalaria: la salud pública según Milei
El arancelamiento hospitalario a no residentes impuesto por el gobierno de Javier Milei no busca resguardar las arcas públicas ni corregir distorsiones del sistema. Al amparo de la Resolución 1066/2026, la medida consolida un dispositivo de perfilamiento racial y chauvinismo de Estado que utiliza a la población migrante como chivo expiatorio para legitimar el ajuste, profundizar el desmantelamiento sanitario y disciplinar a las clases populares.