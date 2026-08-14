Patricia Duré

Presenta Viejo Río Marrón junto a Jesús Aguirre en guitarra, Mariano Sayago en bajo y contrabajo, Gastón Ruiz en guitarra y Darío Dure en guitarra. Una obra de 11 canciones inéditas con autoría de Darío Duré, y un clásico del repertorio al río. Es un disco dedicado al Chamamé y al litoral, como puesta en valor de la riqueza cultural y el paisaje. Patricia Dure es cantora oriunda del sur ribereño de la Provincia de Santa Fe (A las 21, en Gran Salón de Plataforma Lavardén.)

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