Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
Antesala del Día de las Infancias
Emprendimientos de la economía social
14 de agosto de 2026 - 03:10
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
infancias
Gentileza -
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Los recordatorios de hoy
Carlos Alberto Almada Villalba. Héctor Hugo Cavallo, Cecilia Alicia Pessina Libro de Ávila, Raúl Héctor Tissera Sintora, Hugo Vaisman, Víctor Alberto Voloch
La actriz compone una de las versiones de la vedette en la biopic de Netflix
Cecilia Roth: “Moria es una mujer de una absoluta honestidad”
Por
Federico Lisica
Dueños de taxis pedirán una prórroga para la renovación de coches
Un sector a los tumbos que busca sostenerse
La actriz española protagoniza “Margarita Xirgu” en el CCK (fotos: Guadalupe Lombardo)
Blanca Oteyza: “Quisimos rescatar el lado más humano de Xirgu”
Por
Oscar Ranzani
Exclusivo para
La mayoría de los predios están en la Provincia de Buenos Aires
Avanzan las ventas de los terrenos del Procrear
Por
Santiago Brunetto
El límite del saldo prestable será el 15% del total de depósitos
Más créditos, pero en dólares
Entrará en vigencia tres días antes de las elecciones
El Parlamento sueco aprobó bajar la edad de responsabilidad penal a 14 años
Mercado
El dólar pegó otro salto
El País
Nuevos datos complican al Gobierno por el desvío de fondos
Votos y pagos, la práctica que se hizo sistemática
Por
Irina Hauser
Aval para que dos magistrados sigan después de los 75 años
Freno a causas de lesa y fallos contra trabajadores: el perfil de los jueces que Milei busca retener
Por
Luciana Bertoia
Triunfo del pueblo, derrota mileísta
Por
Juan Carlos Junio
La Low Cost que vació un socio de Milei
Flybondi: “La libertad” de vender pasajes, cancelar vuelos y no pagar sueldos
Economía
El límite del saldo prestable será el 15% del total de depósitos
Más créditos, pero en dólares
Aún con recesión, dólar y sueldos pisados, INDEC reportó un alza del 2,1 en julio
Tras tres meses, volvió a subir la inflación
Más de 700 mil para no caer en la indigencia
Un millón y medio para no ser pobre
Mercado
El dólar pegó otro salto
Sociedad
Adriana Baravalle es la nueva titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
El gobierno designa a una experta en IA floja de papers
Por
Pablo Esteban
Entrará en vigencia tres días antes de las elecciones
El Parlamento sueco aprobó bajar la edad de responsabilidad penal a 14 años
La mayoría de los predios están en la Provincia de Buenos Aires
Avanzan las ventas de los terrenos del Procrear
Por
Santiago Brunetto
Harvard defiende su funcionamiento autónomo
Una corte de EEUU desestimó la demanda del gobierno de Trump contra Harvard por antisemitismo
Deportes
Entrevista mano a mano con el ex delantero de Boca
Carlos Tevez: “Aranda y Flores pueden manejar perfectamente la presión”
Por
Pablo Amalfitano
Ganaron las Panteritas U17, la selección B masculina y una dupla de beach volley
El vóley y un momento mágico: tres triunfos ante Brasil en dos días
Por
Florencia Mó
Odio de clase y el trapo de Fuerte Apache
Por
José Luis Lanao
El equipo viene de perder el clásico ante Huracán como local
Barras de San Lorenzo “visitaron” al plantel tras la derrota ante Huracán