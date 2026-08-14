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Rosario|12

Literatura. Un caballo rojo de Santiago Beretta

Escribir el latido de la comunidad

El libro de la colección Confingere de UNR Editora se presenta hoy en El Trocadero, con crónicas publicadas durante años.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Santiago Beretta puso su mirada en la marginalidad y en la calle, el mundo que quiso retratar. Gentileza

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