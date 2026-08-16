A dos semanas de su mensaje a los cordobeses, el gobernador volvió a proyectar su disputa con Milei fuera de Buenos Aires
Kicillof a los tucumanos: “Milei empujó a millones de argentinos al endeudamiento y ahora les echa la culpa”
En una columna publicada La Gaceta de Tucumán, Axel Kicillof advirtió que más del 60 por ciento de la población adulta tiene algún tipo de deuda y que cerca de 6 millones de personas ya están en mora. Vinculó ese deterioro con la caída de los ingresos, el empleo y la actividad económica, y replanteó una discusión de alcance nacional de cara a 2027.