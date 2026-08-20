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Cultura

Avanza la investigación de la muerte de la actriz

Hayden Panettiere, Mathew Perry y el dato que une las muertes de las dos celebridades

Luego de que se conocieran los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de la artista, un nuevo actor se sumó a la investigación del caso.

Hayden Panettiere La actriz murió a los 36 años. AFP -

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