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Avanza la investigación de la muerte de la actriz
Hayden Panettiere, Mathew Perry y el dato que une las muertes de las dos celebridades
Luego de que se conocieran los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de la artista, un nuevo actor se sumó a la investigación del caso.
20 de agosto de 2026 - 13:07
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Hayden Panettiere
La actriz murió a los 36 años.
AFP -
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