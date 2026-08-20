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Sociedad

En entrevistas de trabajo, por una década

Acusan a un exfuncionario francés de haber drogado a más 240 mujeres con diuréticos

Christian Negre abusó así de aspirantes a trabajar en una dependencia del Ministerio de Cultura. Algunas terminaron con secuelas. Admitió su culpa en un caso que todavía no llegó a juicio.

Christian Negre, el funcionario acusado. Imagen Web

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