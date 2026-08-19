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La encuesta del INDEC a empresarios, sin perspectiva positiva
Crisis en los súper y la industria
El 70 por ciento de las fábricas no prevén mejoras. En comercios, apuntan a la caída en las ventas.
19 de agosto de 2026 - 23:32
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