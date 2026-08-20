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Buenos Aires|12

Se anunció el traslado de dos divisiones a Espora, en Bahía Blanca

Malestar en Punta Indio por el desguace de la base aeronaval

La decisión de la armada, por motivos presupuestarios, implica el traslado de 150 efectivos. Se trata del mayor empleador local.

Marcial Amiel
Por Marcial Amiel

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