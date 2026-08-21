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Cultura

Se presentan en Argentina

Dinastía Moon: “No hay ejercicio más político que la emancipación mental”

Dersde Chile llega una agrupación instrumental que parte del rock y la psicodelia, pero no le escapa a la experimentación y los sintetizadores.

Yumber Vera Rojas
Por Yumber Vera Rojas
Dinastía Moon El grupo se presenrta el viernes 21 en Humboldt 1358, con entrada gratuita y j unto a Los Altares.. Prensa -

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