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El Mundo

Teherán buscará resistir las sanciones económicas

Pezeshkian afirmó que la presión económica de EE.UU. fracasará

El gobierno iraní sostiene que ha reconstruido y fortalecido su capacidad militar tras los daños de la guerra, mientras continúan bloqueadas las negociaciones de paz con Washington.

A handout photo made available by the Iranian Presidential Office shows Iran's President Masoud Pezeshkian gesturing as he speaks during a press conference in the capital Tehran, on August 8, 2026. Oman said on August 8, that negotiations with Iran about the future administration of the Strait of Hormuz were "positive and constructive", but warned against repeated attacks on shipping as Tehran pressed its blockade of the vital waterway. (Photo by Iranian Presidential Office / AFP) /
AFP. AFP

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