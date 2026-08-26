Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
Mundial de Fútbol 2026
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
Malvinas, eje de discusión en Diputados
Para Agustín Rossi, Milei es Neurus
El diputado de Unión por la Patria equiparó al presidente con el villano de “Hijitus” por el proyecto de reforma del BCRA. Tensión por un cartel de “Las Malvinas son argentinas”.
26 de agosto de 2026 - 22:32
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Rossi y el look del diputado Leiva.
Sin Credito
Temas en esta nota:
Cámara de Diputados
Agustín Rossi
Martín Menem
Últimas Noticias
La divisa suoeró los 1600 pesos en el contado con liquidación
El dólar mayorista llegó a $1514
Deberá pagar 20 mil dólares
Ordenan la libertad bajo fianza del futbolista argentino detenido por ICE en Estados Unidos
Legislatura bonaerense
Con proyectos de educación e inclusión en agenda, Diputados reactiva las sesiones
Por
María Belén Robledo
"Es una estafa"
Los jubilados rechazaron el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para los créditos de Caputo
Exclusivo para
Opinión
Lula puede ganar en primera vuelta
Por
Emir Sader
Quiere explicar la morosidad con la compra de televisores
La miserable frase de Benegas Lynch sobre los endeudados: “Argentina no salió campeón y no quieren pagar”
Drama en Madrid
Julián Álvarez faltó a la práctica y el Barcelona reafirmó su interés
La defensa insistirá con el pedido
Rechazan suspender el juicio contra Pity Álvarez: los argumentos del tribunal
El País
"Es una estafa"
Los jubilados rechazaron el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para los créditos de Caputo
Debate caliente en Diputados
“Bajá el dedito, maleducado”: el fuerte cruce entre Germán Martínez y Martín Menem
Malvinas, eje de discusión en Diputados
Para Agustín Rossi, Milei es Neurus
A más de seis meses del cierre
Los trabajadores de FATE realizaron un festival en Plaza de Mayo contra los despidos en la fábrica
Economía
La divisa suoeró los 1600 pesos en el contado con liquidación
El dólar mayorista llegó a $1514
Crisis
Los santafecinos, con CGT
La crisis de pago de deudas que afecta a la población alcanzó a las fábricas
La mora es un tema de las familias y de la industria
Autopartes
Facilidades para importar
Sociedad
Deberá pagar 20 mil dólares
Ordenan la libertad bajo fianza del futbolista argentino detenido por ICE en Estados Unidos
Desesperada búsqueda de fondos
Flybondi no vuela hace tres semanas pero volvió a vender pasajes
Por
Santiago Brunetto
Un hecho inesperado
¿Casualidad o pura coincidencia? “Dolly” será el nombre de la próxima tormenta tropical
Primer avance notable en décadas
La FDA de Estados Unidos aprobó un medicamento para tratar el cáncer de páncreas
Deportes
En el Monumental, por la vuelta de los octavos
River vs Independiente Santa Fe hoy en vivo por Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones
US Open
Carlos Alcaraz y Serena Williams perdieron, pero se divirtieron
Se miden ante Australia este jueves a las 15:30 de nuestro país
Las Leonas van en búsqueda de otra final
Por
Malva Marani
Este jueves por octavos de final
Copa Argentina: juegan Estudiantes-Barracas y Platense-Instituto