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Milei retiene fondos para represas

Los bancos giraron los recursos a fines de diciembre de 2025 y aún continúan depositados en una cuenta del Estado nacional. Las obras siguen paralizadas.

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
Represa Santa Cruz
Las represas sobre el río Santa Cruz permanecen quietas desde fines de 2023. Sin Credito

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