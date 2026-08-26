Milei retiene fondos para represas

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Los bancos giraron los recursos a fines de diciembre de 2025 y aún continúan depositados en una cuenta del Estado nacional. Las obras siguen paralizadas.
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Mara Pedrazzoli
26 de agosto de 2026 - 22:19
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Las represas sobre el río Santa Cruz permanecen quietas desde fines de 2023.
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