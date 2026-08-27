El último viaje a la China

Documental dirigido por Alejandro Maci que sigue a Soledad Silveyra en su regreso a Paraíso, la casa donde China Zorrilla pasaba los veranos enteros y que fue escenario de proyectos, aventuras y delirio compartidos. Junto a Carlos Perciavalle, evoca la figura de la actriz ya fallecida: las giras en autos rotosos, las invenciones, las mentiras que se vuelven verdades y su valentía (A las 20, en Cine Lumiére, con entrada gratuita.)

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