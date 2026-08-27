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Rosario|12

Conflicto con la Municipalidad por el Parque Oeste

La feria resiste ante el desalojo

Los vecinos denuncian que la renovación del espacio amenaza la subsistencia de 645 familias que trabajan en ese mercado.

Luis Bastús
Por Luis Bastús
Un grupo de vecinos protestó en Pellegrini y Rouillón con fuerte presencia policial. Captura de tv

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