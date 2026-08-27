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Buenos Aires|12

sueter7: bedroom pop desde Guernica

“Quiero mirar un poco menos hacia adentro y más hacia afuera”

Desde su pieza, Esteban graba canciones con lo que tiene a mano, y documenta, a través de sí mismo, la generación que lo rodea.

Lucía Requejo
Por Lucía Requejo
Sueter7
Sueter7. Foto de Vicente Gray, @graycillo. Vicente Gray

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