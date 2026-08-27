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Deportes

La Selección nacional venció a Australia por 1-0

Las Leonas están en otra final

Argentina alcanzó su segunda definición mundialista al hilo. Este viernes, los Leones buscarán meterse allí también.

Por Malva Marani
Wavre (Belgium), 27/08/2026.- Argentina team celebrates wining 1-0 the Semi Final Women match Belgium vs Argentina of the FIH Hockey World Cup 2026 in Wavre, Belgium, 27 August 2026. (Bélgica) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
Euforia. Las Leonas celebran el 1-0 sobre Australia, su última presentación en la ciudad belga de Wavre. EFE. EFE

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