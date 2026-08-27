Tres goles de Mbappé para alegría de Mourinho

Real Madrid vs Real Sociedad

MADRID, 26/08/2026.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé celebra su tercer gol durante el encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga que Real Madrid y Real Sociedad disputan este miércoles en el Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/ Kiko Huesca

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