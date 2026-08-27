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Rosario|12

Rosario marchó contra la violencia machista y la suba de femicidios

Un fuerte reclamo por las vidas en emergencia

Distintas organizaciones sociales, políticas y gremiales marcharon ante la suba de femicidios. Reclaman que se declare la emergencia en la provincia de Santa Fe.

Ignacio Cagliero
Por Ignacio Cagliero
Concentración contra femicidios en Rosario
En la cabecera de la marcha se concentraron también reclamos por femicidios recientes. Gentileza -

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