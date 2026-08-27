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Un Gran Jurado concluyó que el gobierno de Ron DeSantis en Florida malversó 10 millones de dólares
Los fondos, destinados a asistencia social, fueron desviados a campañas políticas y a la fundación Hope Florida, vinculada a la esposa del gobernador.
27 de agosto de 2026 - 23:46
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Ron DeSantis,gobernador de Florida.
EFE. EFE
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