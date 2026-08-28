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Deportes

Habilitaron al delantero

Independiente ya puede utilizar al Chimy Ávila

El exSan Lorenzo iría al banco este domingo contra Gimnasia de Mendoza en Avellaneda.

PRENSA INDEPENDIENTE independiente ezequiel avila
Ezequiel "Chimy" Ávila, un refuerzo que ilusiona en Independiente. PRENSA INDEPENDIENTE. PRENSA INDEPENDIENTE

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