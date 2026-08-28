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Sociedad

Una nueva forma de descubrir el país asiático

La medicina tradicional china gana popularidad entre los turistas extranjeros

Cada vez más turistas visitan China por su medicina tradicional. Capturas de Video

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Por Juan Garriga

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