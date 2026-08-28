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La Mañana

El gobierno rifa la soberanía

Trabajadores de ARSAT marcharon contra el desguace y ante el atraso salarial

La empresa de telecomunicaciones tiene un atraso del 48 por ciento desde que asumió el gobierno de Javier Milei.

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