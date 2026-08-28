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Rosario|12

El Castagnino hace sinergia con los Odesur con una escultura gigante de Marta Minujín

Una monumental obra de participación ciudadana

Se inaugurará en setiembre en la explanada del museo “La escultura de los deseos”, que la artista plástica expuso en distintos puntos del mundo.

Hagar Blau Makaroff
Por Hagar Blau Makaroff
Obra de Marta Minujín Gentileza -

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