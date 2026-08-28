Vigilar y castigar: la fantasía foucalteana es tendencia de la mano de los Meta Glasses
El 2026 tiene su objeto de deseo definitivo y son los META Glasses: las gafas lanzadas por Mark Zuckerberg que, disfrazadas de anteojos de diseño, cuentan con una cámara integrada imperceptible y operan agentes de IA. Mientras la mirada subjetiva, en un universo individualista, se posiciona como el punto focal determinante, estos dispositivos fueron rebautizados como las “gafas de pervertidos” por los activistas de derechos civiles en Estados Unidos, y es fácil entender por qué.